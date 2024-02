Update with pdo

I have

$sql = "SELECT email, role FROM users WHERE email = :user AND pass = :pass AND operational_status = 1"; //echo $sql; $result = $pdo->prepare($sql); $result -> execute($loginData); if($result->rowCount() > 0){ while($row = $result->fetch()){ $_SESSION['email'] = $row['email']; $_SESSION['user_role'] = $row['role']; $_SESSION['id'] = session_id(); $sql = 'UPDATE users SET session_id = '.$_SESSION['id'].' WHERE email = '.$_SESSION['email']; $pdo -> query($sql); } } else { $message = "<div class='alert alert-danger alert-dismissible fade show' role='alert'><strong>Credentials incorrect!</strong>, please try again."; $message .= '<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button>'; $message .= "</div>."; }

and I get

Fatal error : Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘@gmail.com’ at line 1 in C:\xampp\htdocs\SST\index.php:34 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\SST\index.php(34): PDO->query(‘UPDATE users SE…’) #1 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\SST\index.php on line 34

Did I not set up the update query right?