Update image position

`<html> <head> <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pannellum/2.5.6/pannellum.css" integrity="sha512-UoT/Ca6+2kRekuB1IDZgwtDt0ZUfsweWmyNhMqhG4hpnf7sFnhrLrO0zHJr2vFp7eZEvJ3FN58dhVx+YMJMt2A==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" /> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pannellum/2.5.6/pannellum.js" integrity="sha512-EmZuy6vd0ns9wP+3l1hETKq/vNGELFRuLfazPnKKBbDpgZL0sZ7qyao5KgVbGJKOWlAFPNn6G9naB/8WnKN43Q==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script> <script src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.js" integrity="sha256-H+K7U5CnXl1h5ywQfKtSj8PCmoN9aaq30gDh27Xc0jk=" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/cesiumjs/1.78/Build/Cesium/Cesium.js"></script> <script src="js/jquery.min.js"></script> </head> <body> <div id="display"> <div id="gps_device_div" onkeypress="myFunction(event)"><img id="gps_device" src="img/gps2.png" alt="gps device"></div> <div id="display_div"><br><br> <p id="power_on">Powering On...</p> <p id="detect_sig">Detecting Satellites....</p> <img id="sig_img" src="img/signals.gif"> <p id="ob1"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Road Point A</p> <p id="ob2"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Road Point B</p> <p id="ob3"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Road Point C</p> <p id="ob4"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Tree Point A</p> <p id="ob5"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Tree Point B</p> <p id="ob6"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Tree Point C</p> <p id="ob7"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Tree Point D</p> <p id="ob8"> Longitude : 77 53 37 N <br><br> Lattitude : 29 51 19 E<br><br> Elevation : 302 m <br><br> Obj. ID : Field Point </p> </div> <button id="in" class="bt" disabled onclick="In()">In</button> <button id="out" class="bt" disabled onclick="out()">Out</button> <button id="esc" class="bt" disabled onclick="esc()">Esc</button> <button id="enter" class="bt" disabled onclick="enter()">Enter</button> <button id="nav" class="bt" onclick="nav()">Nav</button> <button id="menu" class="bt" onclick="menu()">Menu</button> <button id="goto" class="bt" disabled onclick="Goto()">Goto</button> <button id="power" class="bt" disabled onclick="power()">Power</button> <img id="person" src="img/person4.png"> <button id="start" class="start" onclick="start()">Start </button> <button id="change_loc" class="btn">Change Loc</button> <button id="reset" class="reset" onclick="reset()">Reset</button> </div> <script src="js/main.js"></script> </body> </html> `