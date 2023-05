I made this code in javascript to use TypeScript via CDN. How can I make the value of “x” respond as “Hello, world!”? Could you help me? I would be grateful.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>TypeScript via CDN</title> <script src="https://unpkg.com/typescript@4"></script> </head> <body> <h1>TypeScript via CDN</h1> <p>Check the console for the transpiled output.</p> <script> // entrada para typescript const input = `let x: string = "Hello, world!";`; const output = ts.transpileModule(input, { compilerOptions: { module: ts.ModuleKind.CommonJS } }); console.log(output.outputText); // typescript para javascript, resultado ao navegador const textElement = document.createTextNode(output.outputText); document.body.appendChild(textElement); console.log('-------------------'); console.log(output.outputText); const exports = {}; eval(output.outputText); console.log(exports.x); const textElement1 = document.createTextNode(exports.x); document.body.appendChild(textElement1); </script> </body> </html>