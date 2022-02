Trying to populate on select dropdowns with each blocks with different forms how can i do?

okay so i have figured it out myself but now i need to insert data’s in the database how can i please help guys?

> How can i insert into DB help please <div class="col-25"><label>4. P.O Quantity:*</label> <select name="quantity" id="selector" onchange="yesnoCheck(this);"> <option value="select">Select Here</option> <option value="one">1</option> <option value="two">2</option> <option value="three">3</option> </select> </div><script> function yesnoCheck(that) { if (that.value == "one") { document.getElementById("first").style.display = "block"; } else { document.getElementById("first").style.display = "none"; } if (that.value == "two") { document.getElementById("second").style.display = "block"; } else { document.getElementById("second").style.display = "none"; } if (that.value == "three") { document.getElementById("third").style.display = "block"; } else { document.getElementById("third").style.display = "none"; } }</script> <hr> <div id="first" style="display: none;"> <h5>Insert Details</h5> <table class="table table-bordered" style="width:100%; border: solid 1px;" > <thead> <tr> <th>Sl</th> <th>Item Selection</th> <th>P.O Quantity</th> <th>Unit No.</th> <th>P.O Date</th> <th>StockIn Qty</th> <th>Delivery Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> <select required name="itemselect" id=""> <option value="">Select here</option> <option value="kg">Pen</option> <option value="gm">Teabag</option> <option value="cm">Pencil</option> <option value="ltr">Paper Ream</option> <option value="packet">Tray</option> <option value="boxes">Gift</option> <option value="carton">Battery</option> <option value="mg">Diary</option></select> </td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="poqty" placeholder="P.O qty.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="unitno" placeholder="Unit Number.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="Deliverydate" placeholder="Delivery Date.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="stockqty" placeholder="stockin no.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="stockqty" placeholder="delivery date.."></td> </tr> </tbody> </table> <br/> </div> <div id="second" style="display: none;"> <h5>Insert Details</h5> <table class="table table-bordered" style="width:100%; } else { alert("You decided to not submit the form!"); } } </script> </div> </div> </div>