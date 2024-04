Troubleshooting a handful of issues on my create task for school project created on applab

I’m trying to make app that you guess the artist and the genre,artist rank, and the gender are clues to which the user guesses I know this coding is bad

//declare varibles var lisnerRank; var gender; var genre; var artist; var guess; var lisnerRankGuess; var genderGuess; var artistGuess; //assign lists genre = getColumn("spotify","genre") ; gender = getColumn("spotify","gender"); lisnerRank = getColumn("spotify","id"); artist = getColumn("spotify","artist"); var index; //filtered lists var filteredLisnerRank = [ ]; var filteredGender = [ ]; var filteredGenre = []; var filteredArtist = []; //random artist index = randomNumber(0,lisnerRank.length); appendItem(filteredLisnerRank, lisnerRank[index]); appendItem(filteredGender, gender[index]); appendItem(filteredGenre, genre[index]); appendItem(filteredArtist, artist[index]); //listener rank up or down and press button onEvent("guess_button", "click", function( ) { artistGuess = getText("reagrees"); getthecollomn(artistGuess); }); //function function correct(yourAnswer) { onEvent("guess_button", "click", function( ) { if (filteredArtist === yourAnswer) { setScreen("finish_screen"); setText("win_screen_artist","artist: " + filteredArtist); } }); } function getthecollomn(word) { for (var i = 1; i < getColumn("spotify","artist").length; i++) { if (getColumn("spotify", "artist")[i][1]) { return getColumn("spotify","artist")[i][0]; } } }