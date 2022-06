I get syntax error when making the following sqlite3 query in python. Alias, Title and matID are the columns of table Total. like_var is the filter variable.

cursor.execute("""

‘SELECT rowid, Alias, Title, matID FROM Total WHERE Alias LIKE (?)’, (’%’ + like_var + ‘%’,)

UNION

‘SELECT rowid, Alias, Title, matID FROM Total WHERE Title LIKE (?)’, (’%’ + like_var + ‘%’,)

UNION

‘SELECT rowid, Alias, Title, matID FROM Total WHERE matID LIKE (?)’, (’%’ + like_var + ‘%’,)

“”")