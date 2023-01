Submit a form?

I have a form



<div id="edit_circuit_breaker" class="overlay"> <div class="popup" style="width:50%"> <div class="content"> <a class="close" href="#">×</a> <div class="card"> <h3 class="card-header"><span class="icon-pencil"></span> Edit Circuit Breaker</h3> <div class="card-body"> <div class="alert alert-light border border-light shadow-sm" role="alert"> <form action="position_circuit_breaker.php" method="POST"> <div class="form-row"> <div class="form-group col"> <label for="Manufacturer">Manufacturer</label> <input type="text" class="form-control" id="Manufacturer" name="Manufacturer" value="Dell"> </div> <div class="form-group col"> <label for="Model">Model</label> <input type="text" class="form-control" id="Model" name="Model" value="4210"> </div> <div class="form-group col"> <label for="Phase">Phase</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <select class="form-control" id="Phase" name="Phase"> <option value="2">2</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> </select> </div> </div> </div> <div class="form-row"> <div class="form-group col"> <label for="Voltage">Voltage</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <input type="number" class="form-control" id="Voltage" name="Voltage" required value="4"> <div class="input-group-append"> <span class="input-group-text">Volts</span> </div> </div> </div> <div class="form-group col"> <label for="Poles">Poles</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <select class="form-control" id="Poles" name="Poles"> <option value="2">2</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> </select> </div> </div> <div class="form-group col"> <label for="amp_rating">Rating (Required)</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <input type="number" class="form-control" id="amp_rating" name="amp_rating" required value="6"> <div class="input-group-append"> <span class="input-group-text">Amps</span> </div> </div> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="Notes">Notes</label> <textarea class="form-control" id="Notes" name="Notes" rows="3">None</textarea> </div> <div class="form-group"> <button class="btn btn-outline-dark btn-block btn-lg" type="submit">Next <span class="icon-angle-right"></span></button> </div> <input type="hidden" name="circuit_breaker_id" value="1"> </form> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

the result…



why is the array empty? The page has…