Submenu list menu with three levels

Hi!

I have a menu that is made up from nested lists on three levels. The elements in the second level are open only when an element is clicked (This is what I want), but the elements on the third level is already opened.

This is the html code:

<nav id="menu"> <header class="major"> <h2>Menu</h2> </header> <ul> <li><a href="index.html">Homepage</a></li> <li><a href="introduzione.html">Introduzione</a></li> <li> <span class="opener">Arcani maggiori</span> <ul> <li><a href="arcani-maggiori-il-matto.html">Il Matto</a></li> <li><a href="arcani-maggiori-il-mago.html">Il Mago</a></li> <li><a href="arcani-maggiori-la-papessa.html">La Papessa</a></li> <li><a href="arcani-maggiori-limperatrice.html">L'imperatrice</a></li> </ul> </li> <span class="opener">Arcani minori</span> <ul> <li> <span class="opener">Le Spade</span> <ul> <li><a href="arcani-minori-le-spade.html">Asso di Spade</a></li> <li><a href="arcani-minori-le-spade.html">Due di Spade</a></li> </ul> </li> <li><a href="strumenti.html">Strumenti</a></li> </ul> </nav>

This is the CSS code:

/* Menu */ #menu ul { -moz-user-select: none; -webkit-user-select: none; -ms-user-select: none; user-select: none; color: #3d4449; font-family: "Roboto Slab", serif; font-weight: 400; letter-spacing: 0.075em; list-style: none; margin-bottom: 0; padding: 0; text-transform: uppercase; } #menu ul a, #menu ul span { border-bottom: 0; color: inherit; cursor: pointer; display: block; font-size: 0.9em; padding: 0.625em 0; } #menu ul a:hover, #menu ul span:hover { color: #f56a6a; } #menu ul a.opener, #menu ul span.opener { -moz-transition: color 0.2s ease-in-out; -webkit-transition: color 0.2s ease-in-out; -ms-transition: color 0.2s ease-in-out; transition: color 0.2s ease-in-out; text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0); position: relative; } #menu ul a.opener:before, #menu ul span.opener:before { -moz-osx-font-smoothing: grayscale; -webkit-font-smoothing: antialiased; display: inline-block; font-style: normal; font-variant: normal; text-rendering: auto; line-height: 1; text-transform: none !important; font-family: 'Font Awesome 5 Free'; font-weight: 900; } #menu ul a.opener:before, #menu ul span.opener:before { -moz-transition: color 0.2s ease-in-out, -moz-transform 0.2s ease-in-out; -webkit-transition: color 0.2s ease-in-out, -webkit-transform 0.2s ease-in-out; -ms-transition: color 0.2s ease-in-out, -ms-transform 0.2s ease-in-out; transition: color 0.2s ease-in-out, transform 0.2s ease-in-out; color: #9fa3a6; content: '\f078'; position: absolute; right: 0; } #menu ul a.opener:hover:before, #menu ul span.opener:hover:before { color: #f56a6a; } #menu ul a.opener.active + ul, #menu ul span.opener.active + ul { display: block; } #menu ul a.opener.active:before, #menu ul span.opener.active:before { -moz-transform: rotate(-180deg); -webkit-transform: rotate(-180deg); -ms-transform: rotate(-180deg); transform: rotate(-180deg); } #menu > ul > li { border-top: solid 1px rgba(210, 215, 217, 0.75); margin: 0.5em 0 0 0; padding: 0.5em 0 0 0; } #menu > ul > li > ul{ color: #9fa3a6; display: none; margin: 0.5em 0 1.5em 0; padding-left: 1em; } #menu > ul > li > ul a, #menu > ul > li > ul span { font-size: 0.8em; } #menu > ul > li > ul > li { margin: 0.125em 0 0 0; padding: 0.125em 0 0 0; } #menu > ul > li:first-child { border-top: 0; margin-top: 0; padding-top: 0; }

I’d like to do this how for the second level. Excuse me for my English, my native language is Italian.

Thanks very much for the help!