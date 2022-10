Smarty loop php multi-dimensional array

Hi,

I want to loop the PHP multi-dimensional array in smarty, I tried the different solutions but nothing worked.

Any idea?

My array

Array ( [0] => Array ( [0] => Position1 [1] => NAME1 [2] => IMAGE1 [3] => URL1 ) [1] => Array ( [0] => Position2 [1] => NAME2 [2] => IMAGE2 [3] => URL2 ) [2] => Array ( [0] => Position3 [1] => NAME3 [2] => IMAGE3 [3] => URL3 ) )

Expected Output

<ul> <li>Position1</li> <li>NAME1</li> <li>IMAGE1</li> <li>URL1</li> <ul> <ul > <li>Position2</li> <li>NAME2</li> <li>IMAGE2</li> <li>URL2</li> <ul> <ul > <li>Position3</li> <li>NAME3</li> <li>IMAGE3</li> <li>URL3</li> <ul>

// Below code show same item 4 times instead 1 item in array. Any idea how to show list of items.