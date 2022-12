I would like this countdown to start at 10 then count down to 1, but for the user to see it in real time - this script waits 50 seconds and then shows me all the numbers (1-10). What am I doing wrong here?

<body> Countdown<br><br> <div id="countdown"> <?php for($i = 10; $i >= 1; $i--) { echo $i; sleep(5); }; ?> </div> <script> setTimeout((document.getElementById('countdown').reload()),1000); </script> </body>