Server resonse appeend in textbox dynamically

this below the server response I am getting, I want to append this value in the textbox, I have only input name like this in [] I know if there are input unique input id name OR class name, but in my case my server response is not constant and based on that response I want to generate the textbox and append each value in textbox.

Please help

<input type="text" name="name[]"/> <input type="text" name="name[]"/> <input type="text" name="dob[]"/> <input type="text" name="dob[]"/>

Console Response

1. data2: [{name: "1", dob: "11-11-1111"},…] 1. 0: {name: "1", dob: "11-11-1111"} 2. 1: {name: "2", dob: "22-22-2222"}

Expected Output