Send selected field to mail

i trying to creating html form where field is displayed on select option value

<form id="myForm"> <label for="firstName">First Name:</label> <input type="text" id="firstName" name="firstName"><br><br> <label for="phoneNumber">Phone Number:</label> <input type="tel" id="phoneNumber" name="phoneNumber"><br><br> <label for="email">Email Address:</label> <input type="email" id="email" name="email"><br><br> <label for="selectOption">Select Option:</label> <select id="selectOption" name="selectOption"> <option value="">select for ruin</option> <option value="1">Option 1</option> <option value="2">Option 2</option> <option value="3">Option 3</option> <option value="4">Option 4</option> <option value="5">Option 5</option> </select><br><br> <div id="conditionalFields"> <div id="universityField" style="display: none;"> <label for="university">University:</label> <input type="text" id="university" name="university"><br><br> </div> <div id="textareaField" style="display: none;"> <label for="textarea">Textarea:</label> <textarea id="textarea" name="textarea"></textarea><br><br> </div> <div id="selectField" style="display: none;"> <label for="selectOption2">Select Option 2:</label> <select id="selectOption2" name="selectOption2"> <option value="A">A</option> <option value="B">B</option> <option value="C">C</option> <option value="D">D</option> <option value="E">E</option> </select><br><br> </div> <div id="callField" style="display: none;"> <label for="callme">callme:</label> <input type="text" id="callme" name="callme"><br><br> </div> <div id="addressField" style="display: none;"> <label for="address">Address:</label> <input type="text" id="address" name="address"><br><br> </div> <div id="selectOption3Field" style="display: none;"> <label for="selectOption3">Select Option 3:</label> <select id="selectOption3" name="selectOption3"> <option value="A1">A1</option> <option value="B1">B1</option> <option value="C1">C1</option> </select><br><br> </div> <div id="callmeField" style="display: none;"> <label for="callme">Call Me:</label> <input type="text" id="callme" name="callme"><br><br> </div> </div> <input type="submit" value="Submit"> </form>

When select with id = “selectOption” option value = “1” is selected Field with id =“universityField” is shown, option value = “2” is selected Field with id=“textareaField” is shown, option value = “3” selected Field with id=“selectOption2” is shown.

I was wondering how could i send only the activate field in mail, let say when option value = “1” is selected i want to send id=“universityField” field value, if option value = “2” is selected i want to send id=“textareaField” field value only

I use follwing code to send mail to client:

$name = $university = $phone; if (isset($_POST['submit'])) { $fm_name = $_POST['firstName']; $fm_university = $_POST['university']; $fm_phoneNumber = $_POST['phoneNumber']; $name = quote_input($fm_name); $university = quote_input($fm_university); $phone = quote_input($fm_phoneNumber); if (empty($fm_name)) { $quoteErr = "Name is Required."; } elseif (empty($fm_university)) { $quoteErr = "university is Required."; } elseif (empty($fm_phoneNumber)) { $quoteErr = "Phone No. is Required."; } else{ $headers = 'From: <owner mail >' . "\r

"; $headers .= "Name : " . $name . "\r

"; $headers .= "university : ". $university . "\r

"; $headers .= "Phone : ". $phone . "\r

"; $mailto = "sendmemail@gmail.com"; $sub = "Get in touch with us"; mail($mailto,$sub,$headers); $quotesuccess = "Your message has been sent! We will contact you shortly."; echo $headers; } } function quote_input($data) { $data = trim($data); $data = stripslashes($data); $data = htmlspecialchars($data); return $data; }

so i want to send mail with above code with activate field only, how can i do that