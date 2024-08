Script to dynamically load slides and captions to slick carousel

Hi newbi trying to dynamically generate slides and captions from json file for slick carousel. This is what I have so far - with help from chatgpt - but it’s not working.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Moshe Avni - Creation of the World</title> <!-- Add the slick-theme.css if you want default styling --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.css"/> <!-- Add the slick-theme.css if you want default styling --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick-theme.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body style="background-color: #E6E6FA;"> <h2 style="color: green; margin-left: 40vw; ">Oil on Canvas - שמן על בד</h2> <main id="row"> <div class="nav-col" style="float: left"> <nav id="navMenu" style="float: left; margin-top: 10vh"> </nav> </div> <div class="carousel-container"> <div class="slick-carousel"> </div> <div id="captions" class="caption-container"> </div> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.8.1/slick.min.js"></script> <script> var medium = 'oilOnCanvas';</script> </main> <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="//cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.min.js"></script> <script>var medium = 'oilOnCanvas';</script> <script> $(document).ready(function () { mediumJson = 'json/' + medium + '.json'; fetch(mediumJson) .then(function (response) { return response.json(); }) .then(function (data) { appendData(data); }) .catch(function (err) { alert('error: ' + err); console.log('error: ' + err); }); function appendData(data) { mediumLen = data[medium].length; var displayArray = ""; var captionArray = ""; for (var i = 0; i < mediumLen; i++) { var mediumImg = data[medium][i].imgMain; var titHeb = data[medium][i].titleHeb; var titEng = data[medium][i].titleEng; var yr = data[medium][i].year; var w = data[medium][i].width; var h = data[medium][i].height; var altTxt = data[medium][i].alt; displayArray += '<div><img src="imgs/' + medium + '/' + mediumImg + '" style="width:55%"> </div>\r

'; captionArray += '<div class="caption flex-container" data-index="' + i + '">' + '<div class="flex-items">' + titHeb + ' <br/> <br/>' + titEng + '<hr></div>' + '<div class="flex-items">' + w + ' x ' + h + ' cm.<hr></div>' + '<div class="flex-items">' + yr + '</div> </div>\r

'; } document.querySelector(".slick-carousel").innerHTML = displayArray; document.getElementById("captions").innerHTML = captionArray; $('.slick-carousel').slick({ dots: true, infinite: true, speed: 500, slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, arrows: true, adaptiveHeight: true }); // Update caption on slide change $('.slick-carousel').on('afterChange', function(event, slick, currentSlide){ var caption = document.querySelectorAll('.caption')[currentSlide]; var captionsContainer = document.getElementById("captions"); // NOTE: following line throws error: // TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'innerHTML') captionsContainer.innerHTML = caption.innerHTML; }); // Set initial caption var initialCaption = document.querySelectorAll('.caption')[0]; document.getElementById("captions").innerHTML = initialCaption.innerHTML; } }); </script> <script> $(function(){ $("#navMenu").load("nav-list.html"); }); </script> </body> </html>

Any help much appreciated