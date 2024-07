Relative URI Anchors with Example

It’s been decades since I last coded a list of URI anchors and I’d appreciate help putting it all together under a <nav> element. In the example below I have 12 menu items called “POST ##”. As you can see I want these under <h3> tags:

<h3>./SVG_TABLE.html#POST 84</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 85</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 90</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 93</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 101</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 110</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 155</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 173</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 179a</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 179b</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 179c</h3> <h3>./SVG_TABLE.html#POST 179d</h3>

I got some of this from the W3 site

https://w3.org/TR/html401/struct/links.html#:~:text=URIs%20that%20designate%20anchors%20contain,relative%20URI%3A%20.%2Fone.

Here is an example (Latinized) of the page content. How do I put it altogether?

Itaque sensibus rationem adiunxit et ratione effecta sensus non reliquit. Atque haec coniunctio confusioque virtutum tamen a philosophis ratione quadam distinguitur. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.

#POST 84

Qua ex cognitione facilior facta est investigatio rerum occultissimarum. Si mala non sunt, iacet omnis ratio Peripateticorum.

#POST 85

Ex quo, id quod omnes expetunt, beate vivendi ratio inveniri et comparari potest. Nam quibus rebus efficiuntur voluptates, eae non sunt in potestate sapientis.

#POST 90

Innumerabilia dici possunt in hanc sententiam, sed non necesse est. Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae.

#POST 93

Nunc dicam de voluptate, nihil scilicet novi, ea tamen, quae te ipsum probaturum esse confidam.

#POST 101

Memini vero, inquam; At, illa, ut vobis placet, partem quandam tuetur, reliquam deserit. Nam de summo mox, ut dixi, videbimus et ad id explicandum disputationem omnem conferemus.

#POST 110

Sed nonne merninisti licere mihi ista probare, quae sunt a te dicta? Sed vos squalidius, illorum vides quam niteat oratio.

#POST 155

Te ipsum, dignissimum maioribus tuis, voluptasne induxit, ut adolescentulus eriperes P. Hoc mihi cum tuo fratre convenit.

#POST 173

Negabat igitur ullam esse artem, quae ipsa a se proficisceretur; Et hunc idem dico, inquieta sed ad virtutes et ad vitia nihil interesse.

#POST 179a

Summum a vobis bonum voluptas dicitur. Stuprata per vim Lucretia a regis filio testata civis se ipsa interemit.

#POST 179b

Quamquam id quidem licebit iis existimare, qui legerint. Isto modo, ne si avia quidem eius nata non esset. Huius ego nunc auctoritatem sequens idem faciam.

#POST 179c

Quod mihi quidem visus est, cum sciret, velle tamen confitentem audire Torquatum. Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae.

#POST 179d

Isto modo, ne si avia quidem eius nata non esset. Quo plebiscito decreta a senatu est consuli quaestio Cn.