I’m confused.

string stuff = File.ReadAllText(@"AFilePathHere"); if (!stuff.Contains("###FLAG###")) { stuff += "###FLAG###\r

###FLAG###"; } Regex regex = new("###FLAG###.*###FLAG###"); regex.Match(stuff);

The above yields no match. How? The string does have the text on the end of it. Regex101 says it matches. My eyes say it matches. C# says no.