ReactJs: Blank page in browser after running build on create-react-app on localhost

I am creating an app that consume rest api and display the results, after completing the

app and i ran the build it shows blank screen see the code below

import React from "react"; import Home from "./webpages/Home"; function App() { return ( <div> <Home /> </div> ); } export default App;

import React from "react"; import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from "react-router-dom"; import User from "./User"; import UserDetail from "./UserDetail"; const Home = () => { return ( <Router> <Routes> <Route path="/" exact component={User} /> <Route path="/user/:id" component={UserDetail} /> </Routes> </Router> ); }; export default Home;

import React, { useState, useEffect } from "react"; import { Link } from "react-router-dom"; const User = () => { const [error, setError] = useState(null); const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false); const [users, setUsers] = useState([]); useEffect(() => { fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users/") .then((res) => res.json()) .then( (data) => { setIsLoaded(true); setUsers(data); }, (error) => { setIsLoaded(true); setError(error); } ); }, []); if (error) { return <div>Error: {error.message}</div>; } else if (!isLoaded) { return <div>Loading...</div>; } else { return ( <ul> {users.map((user) => ( <li> <Link to={`user/${user.id}`}>{user.name}</Link> </li> ))} </ul> ); } }; export default User;

Kindly advise on how the list of users can be displayed, since it is not given any error

Thanks in advance