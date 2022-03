React JS - How to edit input field API data in React JS?

Hello community I want to edit my data which comes from API and display in input field in React JS.

const UserInfo = () => { const [userData,setUserData] = useState({myObject: { name: '', email: '' }}); const {id} = useParams(); useEffect(()=>{ axios.get(`http://localhost:8080/users/user-info/${id}`) .then(res =>{ const getData = res.data.data; setUserData({myObject : getData}); }).catch(e => console.log(e)); },[]); const inputHandler = (e) =>{ setUserData(userData =>({...userData, [e.target.name] : e.target.value})) } return ( <> //JSX Code// <input type="text" name="name" autoComplete='off' placeholder='Enter Name' value={userData.myObject.name} onChange={inputHandler}/> //JSX Code// </> ); }

I want to edit my input field value and update and save in database. Thanks in advance.