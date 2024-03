Problem with POST[]

I have a login form



<div id="login" class="overlay"> <div class="popup"> <div class="content"> <a class="close" id="close_login" href="#">×</a> <div class="card m-0"> <h3 class="card-header"> <span class="icon-signin"></span> Login </h3> <div class="card-body"> <div class="alert alert-light border border-light shadow-sm" role="alert"> <form action="" method="POST"> <div class="form-group"> <label for="Email">Email</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text text-secondary">@</span> </div> <input type="email" class="form-control" id="Email" name="Email" required> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="Password">Password</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text text-secondary"><i class="icon-lock"></i></span> </div> <input type="password" class="form-control" id="Password" name="Password" required> </div> </div> <div class="form-row"> <div class="col"> <button class="btn btn-dark btn-block" name='loginSubmit' type="submit"><span class="icon-ok"></span> Submit</button> </div> </div> </form> </div> <!--<h6 class="text-right text-secondary"><a href="#forgot_password">Forgot Password</a></h6>--> </div> </div> </div> </div> </div> <?php if(isset($_POST['loginSubmit'])){ ?> <div id="login_result" class="overlay" style="visibility:visible; opacity:1"> <div class="popup"> <div class="content"> <a class="close" id="close_login" href="#">×</a> <div class="card m-0"> <h3 class="card-header" style="color:<?=$popup_card_text_color?>; background-color:<?=$popup_card_header_background?>"> <?=$popup_card_header?> </h3> <div class="card-body" style="color:<?=$popup_card_text_color?>; background-color:<?=$popup_card_body_background?>"> <?=$popup_card_body?> </div> </div> </div> </div> </div> <script> document.getElementById("login").style.display = "none"; setTimeout(function(){ document.getElementById("login_result").style.display = "none"; }, 3500); </script> <?php } ?>

if I enter the wrong credentiallls, I get an error message (which closes after 3.5 seconds) using

the login form in at the login id so the URL becomes index.php#login

How can I (after submitting the login form, change the URL to only the page (index.php) and not the #login target?