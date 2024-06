How can I prevent a DIV from changing position vertically (up), if its height changes due to user input (adding rows to a table)? This is the CSS for the DIV

position: relative; top: 1650px; left: 50%; width: 50%; height: auto; min-height: 200px; max-height: 450px; transform: translate(-50%,-50%); border: solid; overflow: auto; padding: 0;