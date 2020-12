Populating text field with ID's

hi i have created a favourites button using.append to store users response which is displayed onto the favourites page. I am trying to now use the same id’s to store these responses in a textfield and mailto a email preferablly using a button of somesort.

<!-- This is page 1--> <div data-role="page" id="item1"> <div data-role="header" data-position="fixed"> <!-- header--> <h1>Item 1</h1> </div> <div role="main" class="ui-content"> <!-- main contain--> <!-- buttons allowing navigation to item 1 and favourites pages--> <a href="#item2" class="ui-btn ui-btn-inline">Item 2 page</a> <a href="#favourites" class="ui-btn ui-btn-inline">Favourites page</a> <p>Here is all the details for item 1</p> <!-- favourites button--> <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"> <input type="checkbox" name="favourite1" id="favourite1" class="custom"> <label for="favourite1"><span class="ui-icon-star ui-btn-icon-left">Add to favourites</span></label> <div id="dog"><img id="theImg" src="images/dog.png" />Where is the image?</div> </fieldset> </div> <!-- end main contain--> <!-- This is page 2--> <div data-role="page" id="item2"> <div data-role="header" data-position="fixed"> <!-- header--> <h1>Item 2</h1> </div> <div role="main" class="ui-content"> <!-- main contain--> <!-- buttons allowing navigation to item 2 and favourites pages--> <a href="#item1" class="ui-btn ui-btn-inline">Item 1 page</a> <a href="#favourites" class="ui-btn ui-btn-inline">Favourites page</a> <p>Here is all the details for item 1</p> <!-- favourites button--> <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"> <input type="checkbox" name="favourite2" id="favourite2" class="custom"> <label for="favourite2"><span class="ui-icon-star ui-btn-icon-left">Add to favourites</span></label> </fieldset> </div> <!-- end main contain--> <!-- Favourites page --> <div data-role="page" id="favourites"> <div data-role="header" data-position="fixed"> <!-- header--> <h1>Favourites</h1> </div> <div role="main" class="ui-content"> <!-- main contain--> <h1>Favourites</h1> <!-- buttons allowing navigation to item 1 and item 2--> <a href="#item1" class="ui-btn ui-btn-inline">Item 1 page</a> <a href="#item2" class="ui-btn ui-btn-inline">Item 2 page</a> <div id="favourite-content"><p>My favourites: </p></div> <div id="list" <form action="mailto:moksuhd.khan@gmail.com Feedback" method="post" enctype="text/plain"> Email Adress:<br /> <input type="text" id ="fav" name="email_address" value="" maxlength="100" /><br /> <input type="submit" value="Submit" /> </form> </div> </div> <!-- end main contain--> < <script> $(document).on( 'pagecontainerbeforehide', 'body', function( event, ui){ //do something if ( ui.nextPage.attr('id')== "favourites") { $("#favourite-content").html (""); if ($( "#favourite1" ).is( ":checked" )) { $("#favourite-content").prepend('<img id="theImg" src="images/dog.png"/>'); } if ($( "#favourite2" ).is( ":checked" )) { $("#favourite-content").append("<p>item2 details</p>"); } } }); </script> <script> $(document).ready(function(){ if( ('id')=="fav"){ $("#favourite-content").show(); </script> });