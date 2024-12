Please help auto wrap and flex-start?

Hi all,

This is my example code, there are 4 titlexxx, and 4 ul following title. As you see, the 3rd title plus ul is too long, so there’s a bug: the ul failed to start right after title, it starts from next line, instead.

Second bug: width:100% or width:auto did not work. But I want title plus ul auto wrap to next line.

Third bug: when in cellphone, every ul failed to start right after title, instead they started next line. Also, width:100% did not work.

Here’s my code:

<div class="jumbotron"> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="BTC" target="_self">BTC</a> <div class="header-list-container"> <h2 class="inline-list">title654 </h2> <ul> <!-- Iterate over the list passed from Flask --> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="MASK" target="_self">MASK</a> </li> </ul> </div> <div class="header-list-container"> <h2 class="inline-list">title0 </h2> <ul> <!-- Iterate over the list passed from Flask --> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="AI16Z" target="_self">AI16Z</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="FARTCOIN" target="_self">FARTCOIN</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="PENGU" target="_self">PENGU</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="VANA" target="_self">VANA</a> </li> </ul> </div> <div class="header-list-container"> <h2 class="inline-list">title798435844113145431641164654 </h2> <ul> <!-- Iterate over the list passed from Flask --> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="CTC" target="_self">CTC</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="PNUT" target="_self">PNUT</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="VANA" target="_self">VANA</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="NEIRO" target="_self">NEIRO</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="BADGER" target="_self">BADGER</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="OM" target="_self">OM</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="LOOKS" target="_self">LOOKS</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="MOVE" target="_self">MOVE</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="XTZ" target="_self">XTZ</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="MOODENG" target="_self">MOODENG</a> </li> <!-- Iterate over the list passed from Flask --> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="CTC" target="_self">CTC</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="PNUT" target="_self">PNUT</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="VANA" target="_self">VANA</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="NEIRO" target="_self">NEIRO</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="BADGER" target="_self">BADGER</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="OM" target="_self">OM</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="LOOKS" target="_self">LOOKS</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="MOVE" target="_self">MOVE</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="XTZ" target="_self">XTZ</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="MOODENG" target="_self">MOODENG</a> </li> <!-- Iterate over the list passed from Flask --> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="CTC" target="_self">CTC</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="PNUT" target="_self">PNUT</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="VANA" target="_self">VANA</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="NEIRO" target="_self">NEIRO</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="BADGER" target="_self">BADGER</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="OM" target="_self">OM</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="LOOKS" target="_self">LOOKS</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="MOVE" target="_self">MOVE</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="XTZ" target="_self">XTZ</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="MOODENG" target="_self">MOODENG</a> </li> </ul> </div> <div class="header-list-container"> <h2 class="inline-list">title6465454 </h2> <ul> <!-- Iterate over the list passed from Flask --> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="ARKM" target="_self">ARKM</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="ID" target="_self">ID</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="SUNDOG" target="_self">SUNDOG</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="GODS" target="_self">GODS</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="BONE" target="_self">BONE</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="TAO" target="_self">TAO</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="SLP" target="_self">SLP</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="SHIB" target="_self">SHIB</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="AR" target="_self">AR</a> </li> <li> <a href="#" class="stock-link" data-symbol="KSM" target="_self">KSM</a> </li> </ul> </div> <div id="tf-links"> <h2>Time:</h2> <a href="#" class="tf-link" data-tf="5m" target="_self">5m</a> <a href="#" class="tf-link" data-tf="15m" target="_self">15m</a> <a href="#" class="tf-link" data-tf="1H" target="_self">1H</a> <a href="#" class="tf-link" data-tf="4H" target="_self">4H</a> <a href="#" class="tf-link" data-tf="1D" target="_self">1D</a> </div> <div id="container" class="chart" style="height: 400px; min-width: 310px; margin-top: 20px;"></div> </div>

h2 { margin: 0; margin-right: 10px; font-size: 20px; display: flex; flex-wrap: wrap; } .header-list-container { display: flex; width:100%; flex-wrap: wrap; align-items: center; } .header-list-container ul { display: flex; list-style-type: none !important; } li { margin-right: 10px; } @media (max-width: 600px) { .header-list-container { //flex-direction: column; width: auto; align-items: flex-start; } .header-list-container h2 { margin-bottom: 5px; } .header-list-container ul { width: 100%; } }

I also put it in codepen: https://codepen.io/anderson234/pen/QwLgNvX

Could anybody please enlighten me?