I have used a PHP variable inside a message template:

$BASE_PHONE = '1500 etc';

How to use inside message template as it was working inside old PHP but inside a new template it is not shown a value:

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="table-layout: fixed;"> <tr> <span class="" style="color:000;"><br>Phone: #BASE_PHONE#</span> </tr> </table>

Is there any other PHP needed to work #BASE_PHONE#?