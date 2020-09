How can I get alphabet like this?

So I got something like this:

$alphabet = ‘a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z’;

$alphabetArr = explode(’,’, $alphabet); for ($i = 0; $i < count($alphabetArr; $i++) {

for ($k = 0; k < count($alphabetArr; $k++) {

echo $alphabetArr[$k];

}

// break line;

}

I can’t get letter b in second row as first character, and letter a as last character in second row? I would appreciate any help