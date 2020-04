It’s returning the name property on the object itself.

It probably looks a bit like this:

class Foo { private $name; // private propery "name" - the class itself may access it - nobody else is allowed to touch it public function __construct($name) { $this->name = $name; // set private property "name" to value $name } public function __toString() { return $this->name; // return value from private property "name" } }