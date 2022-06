On selecting option send down to the div id

im trying to achieve something, when user selection option from dropdown, selected option match with div id and it will scroll down to div id section. hope i made clear…

<select name="" id="course" class="form-control"> <option value="">Select Your Course</option> <option value="nursing"><a href="#">Nursing</a></option> <option value="cookery"><a href="#">Cookery</a></option> <option value="information"><a href="#">Technology</a></option> <option value="social-work"><a href="#">Social Work</a></option> </select>

<div id="nusing">im field</div> <div id="cookery">im field</div> <div id="information>im field</div> <div id="social-work">im field</div>

so when user selection option from dropdown, i want to scroll down to div according to selected value from drop down.

$('#course').on('change',function(){ var $option = $(this).find('option:selected'); var value = $option.val(); console.log(value); setTimeout(function(){ $('html, body').animate({ scrollTop: $("#social-work").offset().top }, 2000); },500); })

above code gives what i desire but what i want is in scrolltop: $("#social-work").

i want dropdown value scrollTop: $("#selected dropdown value here")

so that is match div id and scroll down to div section