Observer script fails after second entry - any guesses

I’m trying to use an observer script to show / hide divs as others enter viewport. Below is the script I’m using. It works for the first two items, then fails when the third scrolls into view. Any idea why would be appreciated!

<script type="text/javascript"> var observer = new IntersectionObserver(function(entries) { if(entries[0].isIntersecting === true){ // on screen document.getElementById('feel-1').classList.add('is-visible'); document.getElementById('feel-1').classList.remove('is-hidden'); } else { // not on screen document.getElementById('feel-1').classList.add('is-hidden'); document.getElementById('feel-1').classList.remove('is-visible'); } if(entries[1].isIntersecting === true){ document.getElementById('feel-2').classList.add('is-visible'); document.getElementById('feel-2').classList.remove('is-hidden'); } else { // not on screen document.getElementById('feel-2').classList.add('is-hidden'); document.getElementById('feel-2').classList.remove('is-visible'); } if(entries[2].isIntersecting === true){ document.getElementById('feel-3').classList.add('is-visible'); document.getElementById('feel-3').classList.remove('is-hidden'); } else { // not on screen document.getElementById('feel-3').classList.add('is-hidden'); document.getElementById('feel-3').classList.remove('is-visible'); }{ threshold: [1] } }); observer.observe(document.querySelector("#middle-1")); observer.observe(document.querySelector("#middle-2")); observer.observe(document.querySelector("#middle-3")); </script>

Thanks for looking!