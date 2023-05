Nagging error

I am trying to reset my mysql database and got



SET foreign_key_checks = 0; DROP TABLE IF EXISTS users; DROP TABLE IF EXISTS drawing_section_templates; DROP TABLE IF EXISTS dynamic_blocks; DROP TABLE IF EXISTS drawings; DROP TABLE IF EXISTS parts; DROP TABLE IF EXISTS racks; DROP TABLE IF EXISTS materials; DROP TABLE IF EXISTS projects; DROP TABLE IF EXISTS rooms; DROP TABLE IF EXISTS buildings; DROP TABLE IF EXISTS sites; DROP TABLE IF EXISTS locations; SET foreign_key_checks = 1; CREATE TABLE locations ( location_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(25) NOT NULL, x_coord INT UNSIGNED, y_coord INT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( location_id ) ); CREATE TABLE sites ( site_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, location_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( location_id ) REFERENCES locations ( location_id ), PRIMARY KEY ( site_id ) ); CREATE TABLE buildings ( building_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, site_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, floors ENUM ('1','2','3','4'), address TEXT NOT NULL, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( site_id ) REFERENCES sites ( site_id ), PRIMARY KEY ( building_id ) ); CREATE TABLE rooms ( room_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, building_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( building_id ) REFERENCES buildings (building_id), PRIMARY KEY ( room_id ) ); create table projects ( project_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, site_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(50) NOT NULL, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (site_id ) REFERENCES sites( site_id ), PRIMARY KEY ( project_id ) ); CREATE TABLE materials ( material_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), type VARCHAR(50), height TINYINT UNSIGNED, ports TINYINT UNSIGNED DEFAULT 0, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( material_id ) ); CREATE TABLE racks ( rack_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, material_id INT UNSIGNED, room_id SMALLINT UNSIGNED, name VARCHAR(50), ru_height TINYINT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES materials (material_id), FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms (room_id), PRIMARY KEY ( rack_id ) ); CREATE TABLE parts ( part_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, material_id INT UNSIGNED, rack_id TINYINT UNSIGNED, beginning_ru TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(50), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES materials (material_id), FOREIGN KEY (rack_id) REFERENCES racks (rack_id), PRIMARY KEY ( part_id ) ); CREATE TABLE data_connections ( data_connection_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, to_part_id INT UNSIGNED, from_part_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (to_part_id) REFERENCES parts (part_id), FOREIGN KEY (from_part_id) REFERENCES parts (part_id), PRIMARY KEY ( data_connection_id ) ); CREATE TABLE drawings ( drawing_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, project_id TINYINT UNSIGNED, type ENUM('Elevations','Cable Block Diagram','Power Block Diagram') , completed BOOLEAN DEFAULT 0, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects (project_id), PRIMARY KEY ( drawing_id ) ); CREATE TABLE dynamic_blocks ( dynamic_block_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, project_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(50), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects (project_id), PRIMARY KEY ( dynamic_block_id ) ); CREATE TABLE drawing_section_templates ( drawing_section_template_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, project_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(50), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects (project_id), PRIMARY KEY ( drawing_section_template_id ) );

But im dropping each table in the opposite oder im creating them, so how is this possible?