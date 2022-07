hi

Can we make HTML5 Video controls always visible ?

thanks

vineet

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> <style> video::-webkit-media-controls-panel { display: flex !important; opacity: 1 !important; } </style> </head> <body> <div class="text-center video_lap"><video src="Myself.mp4" class="header-video" controls width="600" id="player"></div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> </body> </html>