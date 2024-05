JSON file: updated data in the file in wrong format

I am writing a program that will increase the XP of a user that you will type in. As this is still in test phase, the username to add the points to and XP to be updated are fixed.

Source code:

import json f=open("userData2.json") userData=json.load(f) usernameArray=[] for i in userData["data"]: # print(i["username"]) usernameArray.append(i["username"]) # nameSearch=input("Select name to add XP:") nameSearch="tinygirl392" for i in userData["data"]: if nameSearch == i["username"]: index=usernameArray.index(nameSearch) oldData=userData["data"][index] print(oldData) # newXP=input("Enter new XP Value: ") newXP=400 oldData["xp"] += int(newXP) newData=json.dumps(oldData) print(newData) userData["data"].pop(index) userData["data"].insert(index,newData) print(userData) with open("userData2.json", "w") as outfile: json.dump(userData, outfile,indent=4)

The JSON file with the names and XP:

{ "data": [ { "username": "linda4837", "realName": "Linda", "xp": 0 }, { "username": "warriorprincess", "realName": "Sonya", "xp": 0 }, { "username": "richarab", "realName": "Youssef", "xp": 0 }, { "username": "cat9221", "realName": "Hina", "xp": 0 }, { "username": "spike_920183", "realName": "Larry", "xp": 0 }, { "username": "tinygirl392", "realName": "Celia", "xp": 0 }, { "username": "groupsixhunter", "realName": "Ophelia", "xp": 0 }, { "username": "fr999281", "realName": "Agathe", "xp": 0 }, { "username": "goldendude99", "realName": "Mustafa", "xp": 0 }, { "username": "m249_girl", "realName": "Claudia", "xp": 0 }, { "username": "rocky888", "realName": "Dennis", "xp": 0 }, { "username": "wjh382772", "realName": "Wei Jian", "xp": 0 }, { "username": "sakura161", "realName": "Maya", "xp": 0 } ] }

When I run it once, the file becomes like this:

{ "data": [ { "username": "linda4837", "realName": "Linda", "xp": 0 }, { "username": "warriorprincess", "realName": "Sonya", "xp": 0 }, { "username": "richarab", "realName": "Youssef", "xp": 0 }, { "username": "cat9221", "realName": "Hina", "xp": 0 }, { "username": "spike_920183", "realName": "Larry", "xp": 0 }, "{\"username\": \"tinygirl392\", \"realName\": \"Celia\", \"xp\": 400}", { "username": "groupsixhunter", "realName": "Ophelia", "xp": 0 }, { "username": "fr999281", "realName": "Agathe", "xp": 0 }, { "username": "goldendude99", "realName": "Mustafa", "xp": 0 }, { "username": "m249_girl", "realName": "Claudia", "xp": 0 }, { "username": "rocky888", "realName": "Dennis", "xp": 0 }, { "username": "wjh382772", "realName": "Wei Jian", "xp": 0 }, { "username": "sakura161", "realName": "Maya", "xp": 0 } ] }

What have I done wrong here?