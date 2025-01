Integrate cookie to my website

hello

I tried to integrate a cookie and I have no error and it does not work the cursor does not appear and no way to click on any of the buttons.

I think the code is correct.

Do you have an idea?



CookieConsentBanner.tsx

"use client"; import React from "react"; // @ts-ignore import Cookies from "js-cookie"; import { set } from "react-hook-form"; const CookieConsentBanner: React.FC<{}> = () => { const [cookieConsent, setCookieConsent] = React.useState<string | null>(null); const [showModal, setShowModal] = React.useState<boolean>(false); const [cookieTypes, setCookieTypes] = React.useState<{ [key: string]: boolean; }>({ necessary: false, analytics: false, marketing: false, }); React.useEffect(() => { const consent = Cookies.get("cookieConsent"); const preferences = getCookiePreferences(); if (consent === "denied") { setCookieConsent("denied"); setCookieTypes({ necessary: false, analytics: false, marketing: false, }); } else if (preferences) { // Check if all cookie types are disabled const allDisabled = Object.values(preferences).every(value => !value); if (allDisabled) { setCookieConsent("refuser"); } else { setCookieConsent("accepter"); } } else { setCookieConsent(consent); } }, []); const handleAccept = () => { Cookies.set("cookieConsent", "accepter"); setCookieConsent("accepter"); console.log("User consent accepted"); console.log("User-Agent:", window.navigator.userAgent); console.log("User-Agent:", window.navigator.language); // Log user information from cookies console.log("User information from cookies:", Cookies.get("userPreferences")); console.log("Session ID:", Cookies.get("sessionId")); }; const handleDeny = () => { Cookies.set("cookieConsent", "refuser"); setCookieConsent("refuser"); // Clear the cookiePreferences cookie Cookies.remove("cookiePreferences"); // Reset the cookieTypes state setCookieTypes({ necessary: false, analytics: false, marketing: false, }); }; const handleManage = () => { setShowModal(true); }; const handleCookieTypeChange = (type: string) => { setCookieTypes(prevState => ({ ...prevState, [type]: !prevState[type], })); }; const handleSavePreferences = () => { const preferences = JSON.stringify(cookieTypes); Cookies.set("cookiePreferences", preferences); // Check if all cookie types are disabled const allDisabled = Object.values(cookieTypes).every(value => !value); if (allDisabled) { Cookies.set("cookieConsent", "refuser"); setCookieConsent("refuser"); } else { Cookies.set("cookieConsent", "accepter"); setCookieConsent("accepter"); } setShowModal(false); }; const getCookiePreferences = () => { const preferencesStr = Cookies.get("cookiePreferences"); if (preferencesStr) { const preferences = JSON.parse(preferencesStr); return preferences; } return null; }; if (cookieConsent === "accepter") { return null; } else if (cookieConsent === "refuser") { return null; } return ( <div className="fixed bottom-0 left-0 right-0 bg-gray-900 text-white p-4"> <p>Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience.</p> <div className="mt-4"> <button className="bg-green-500 hover:bg-green-600 text-white px-4 py-2 rounded-mr-2" onClick={handleAccept} > Accepter </button> <button className="bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white px-4 py-2 rounded-mr-2" onClick={handleDeny} > Refuser </button> <button className="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded-mr-2" onClick={handleManage} > Gérer </button> </div> {showModal && ( <div className="fixed inset-0 flex items-center justify-center bg-black bg-opacity-50"> <div className="bg-white p-6 rounded-lg shadow-lg"> <h2 className="text-xl font-bold mb-4"> Gérer les préférences de cookies </h2> <div> <div className="flex items-center mb-2"> <input type="checkbox" id="necessary" checked={cookieTypes.necessary} onChange={() => handleCookieTypeChange("necessary")} className="mr-2" /> <label htmlFor="necessary" className="text-blue-500 hover:underline cursor-pointer" > Cookies Nécessaires </label> </div> <div className="flex items-center mb-2"> <input type="checkbox" id="analytics" checked={cookieTypes.analytics} onChange={() => handleCookieTypeChange("analytics")} className="mr-2" /> <label htmlFor="analytics" className="text-blue-500 hover:underline cursor-pointer" > Cookies d'analyse </label> </div> <div className="flex items-center mb-2"> <input type="checkbox" id="marketing" checked={cookieTypes.marketing} onChange={() => handleCookieTypeChange("marketing")} className="mr-2" /> <label htmlFor="marketing" className="text-blue-500 hover:underline cursor-pointer" > Cookies de marketing </label> </div> <div className="flex justify-end mt-4"> <button className="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded-mr-2" onClick={handleSavePreferences} > Enregistrer les préférences </button> <button className="bg-gray-500 hover:bg-gray-600 text-white px-4 py-2 rounded-mr-2" onClick={() => setShowModal(false)} > Fermer </button> </div> </div> </div> </div> )} </div> ); }; export default CookieConsentBanner;

layout.tsx