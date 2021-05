Inline .css versus addClass / removeClass

The following .css code works great, but the add/removeClass option does not!

???

/* GREAT HERE: */ $("#menubar1>li").hover ( function() { $("#menubar").css({ "overflow-y": "visible", "overflow-x": "visible" }); }, function() { $("#menubar").css({ "overflow-y": "hidden", "overflow-x": "auto" }); } ); /* BUT NOT HERE: */ $("#menubar>li").hover ( function() { $('#menubar') .removeClass('showScrollbar') .addClass('hideScrollbar'); }, function() { $('#menubar') .removeClass('hideScrollbar') .addClass('showScrollbar'); } ); /* HERE ARE THE CLASSES: */ .hideScrollbar { overflow-y: visible; overflow-x: visible; } .showScrollbar { overflow-y: hidden; overflow-x: auto; }

I don’t see a typo … ???