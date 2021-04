Illegal string offset error when trying to display a multidimensional query

Hi, just to make it clear, I am a newbie with php and sql. Started with it 6 months ago.

I want to display each songname and the multiple genres that it is combined of. That is a many to many relation.

Quick norwegian vocabulary:

sjanger = genre

navn = name

sang = song

godkjenning = verification

Here is my code:

$sql = "SELECT sa.*, sj.sjangernavn, sj.sjangerid FROM sjanger AS sj, sang AS sa, sang_has_sjanger AS ss, godkjenning WHERE godkjenning.godkjenningid = 3 AND godkjenning.godkjenningid = sa.fragodkjenning AND sj.sjangerid = ss.sjanger_sjangerid AND sa.sangid = ss.sang_sangid"; $datasett = mysqli_query($tilkobling, $sql); while ($rad = mysqli_fetch_array($datasett)) { $sanger[ $rad[ 'sangid' ] ][ 'sangnavn' ] = $rad[ 'sangnavn' ]; $sanger[ $rad[ 'sangid' ] ][ 'sjangernavn' ][ $rad[ 'sjangerid' ] ] = $rad[ 'sjangernavn' ]; }; foreach ( $sanger as $sangid => $sang ) { echo $sang['sangnavn']; foreach ( $sang[ 'sjangernavn' ] as $sjangerid => $sjangernavn ) { echo $sjangernavn['sjangernavn']; } }

line

When I run this I get: