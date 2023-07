How to style forms in laravel using bootstrap css libraries

Hi Team

I have register and login form, but i want to customized it based on using stylesheet with bootsrap. I did install bootstrap via command line on VS Code and project is running Laravel. Why does my register form is not showing div card whereas i did import it.

under public folder i have public/css/custom.css. Let me share the steps.

//register_blade.php <pre>@extends('layouts.app') <head> <link href="{{ asset('css/custom.css') }}" rel="stylesheet"> </head> @section('content') <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-md-8"> <div class="card"> <div class="card-header">{{ __('Register') }}</div> <div class="card-body"> <form method="POST" action="{{ route('register') }}"> @csrf <div class="row mb-3"> <label for="name" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Name') }}</label> <div class="col-md-6"> <input id="name" type="text" class="form-control @error('name') is-invalid @enderror" name="name" value="{{ old('name') }}" required autocomplete="name" autofocus> @error('name') {{ $message }} @enderror </div> </div> <div class="row mb-3"> <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Email Address') }}</label> <div class="col-md-6"> <input id="email" type="email" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{ old('email') }}" required autocomplete="email"> @error('email') {{ $message }} @enderror </div> </div> <div class="row mb-3"> <label for="password" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Password') }}</label> <div class="col-md-6"> <input id="password" type="password" class="form-control @error('password') is-invalid @enderror" name="password" required autocomplete="new-password"> @error('password') {{ $message }} @enderror </div> </div> <div class="row mb-3"> <label for="password-confirm" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Confirm Password') }}</label> <div class="col-md-6"> <input id="password-confirm" type="password" class="form-control" name="password_confirmation" required autocomplete="new-password"> </div> </div> <div class="row mb-0"> <div class="col-md-6 offset-md-4"> <button type="submit" class="btn btn-primary"> {{ __('Register') }} </button> </div> </div> </form> </div> </div> </div> </div> </div> @endsection

<pre lang="CSS">/* Custom styles for registration page */ .register-card { background-color: #f5f5f5; padding: 20px; border: 1px solid #ddd; } /* Custom styles for login page */ .login-card { background-color: #f5f5f5; padding: 20px; border: 1px solid #ddd; }

//vite_config.js