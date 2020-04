How to stop php recursive loop when return value?

function test_loop($x_values,$x, $y) { $x = $x + 1; if($x < 4) { //I want to add $x value into $x_values variable, eg : $x_values = $x_values . $x; //but $x_values = $x_values . $x; is not working, so I force to use $x_values = test_loop($x_values . $x . "##", $x, $y); $x_values = test_loop($x_values . $x . "##", $x, $y); } //loop again if y is not = 3; $y = $y + 1; if($y < 3) { echo "kkk" . $y . "<br/>"; $x_values = test_loop($x_values . $x . "##", $x, $y); }else{ echo "---------------------<br/>"; } return $x_values; } function abc(){ $bababa = test_loop(0,1,0); echo $bababa; } abc();

Output :

kkk1 kkk2 --------------------- kkk1 kkk2 --------------------- kkk1 kkk2 --------------------- kkk2 --------------------- 02##3##4##5##3##4##2##3##4##3##

How to make the output become :