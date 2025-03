How to show elements with several classes

I use successfully this css code to show selectively a glossary webpage (you can see it here):

css

#classa:target ~ #list .teol, #classa:target ~ #list .stor, #classa:target ~ #list .carabelta, #classa:target ~ #list .digit, #classa:target ~ #list .mondooggi, #classb:target ~ #list .filos, #classb:target ~ #list .cultn, #classb:target ~ #list .stor, #classb:target ~ #list .carabelta, #classb:target ~ #list .digit, #classb:target ~ #list .mondooggi, #classc:target ~ #list .teol, #classc:target ~ #list .filos, #classc:target ~ #list .cultn, #classc:target ~ #list .carabelta, #classc:target ~ #list .digit, #classc:target ~ #list .mondooggi, #classd:target ~ #list .teol, #classd:target ~ #list .filos, #classd:target ~ #list .cultn, #classd:target ~ #list .stor, #classd:target ~ #list .digit, #classd:target ~ #list .mondooggi, #classe:target ~ #list .filos, #classe:target ~ #list .cultn, #classe:target ~ #list .stor, #classe:target ~ #list .carabelta, #classe:target ~ #list .teol, #classe:target ~ #list .mondooggi, #classf:target ~ #list .filos, #classf:target ~ #list .cultn, #classf:target ~ #list .stor, #classf:target ~ #list .carabelta, #classf:target ~ #list .teol, #classf:target ~ #list .digit { display: none; }

html

<p>show only: <a class="my-toggle" href="#classa">voci filosofiche</a> | <a class="my-toggle" href="#classb">voci teologiche</a> | <a class="my-toggle" href="#classc">voci storiche</a> | <a class="my-toggle" href="#classf">voci di attualità</a> | Mostra <a class="my-toggle" href="#classx">tutto</a></p> </div> <div class="destination" id="classa"></div> <div class="destination" id="classb"></div> <div class="destination" id="classc"></div> <div class="destination" id="classf"></div> <div class="destination" id="classx"></div>