<?php function test_loop($string_name,$x) { $x = $x + 1; if($x < 10) { $string_name = $string_name . $x . "##"; test_loop($string_name,$x); } return $string_name; } $bababa = test_loop(0,1); echo $bababa; //output is 02## ?>

How to make variable $bababa store value 02##3##4##5##6##7##8##9## ?