When editing a webpage in my Drupal website, I pasted the following code in WYSIWYG CKEditor 5.0 in source code edit mode.

<pre> <figure> <img src="img.jpg" alt="Some alternative text"></img> <figcaption>Some text under the image</figcaption> </figure> </pre>

After saving the webpage, I went back to the WYSIWYG CKEditor 5.0 in source code edit mode .

<pre> </pre> <figure> <img src="img.jpg" alt="Some alternative text"> <figcaption> Some text under the image </figcaption> </figure> <pre> </pre>

It’s as if pre tag is not enough to show data as plain text when it comes to figure elements.

How to present plain text in a HTML document when pre tag isn’t enough?