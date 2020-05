How to modify design on html component angular to be same as code pen?

I have bootstrap side menu on angular 7 project as code pen link



my problem on my menu it is not have good design although i use same css

and html may be different because i have tage of angular

so How to get my menu design angular as exist on code pen link

<div class="container-fluid"> <ul *ngFor="let rep of reportlist" > <li> <div class="navbar-header bkgnd"> <h4>{{rep.reportCategory}}</h4> </div> <div class="colsm12" id=""> <div class="sideNav nav navbar"> <ul *ngFor="let subrep of subreportlist" > <span *ngIf="subrep.reportCategoryID === rep.reportCategoryID"> <li><a href="/reportdetails?id={{subrep.reportID}}">{{subrep.reportName}}<span style="font-size:16px;" class="pull-right showopacity glyphicon glyphicon-home"></span></a></li> </span> </ul> </div> </div> </li> </ul> </div> </nav> <div class="col-10"> <router-outlet></router-outlet> </div>

body,html{ height: 100%; } nav.sidebar { -webkit-transition: margin 200ms ease-out; -moz-transition: margin 200ms ease-out; -o-transition: margin 200ms ease-out; transition: margin 200ms ease-out; } .bkgnd { background-color: #d9edf7; color:#428bca; } .colsm12{ position: relative; min-height: 1px; width: 100%; float: left; } @media (min-width: 320px) { nav.sidebar:hover + .main{ margin-left: 200px; } nav.sidebar .navbar-brand, nav.sidebar .navbar-header{ text-align: center; width: 100%; margin-left: 0px; } nav.sidebar a{ padding-right: 13px; } .sideNav > li:first-child { border-top: 1px #e5e5e5 solid; } nav.sidebar .sideNav > li{ border-bottom: 1px #e5e5e5 solid; } nav.sidebar .sideNav .open .dropdown-menu { position: static; float: none; width: auto; margin-top: 0; background-color: transparent; border: 0; -webkit-box-shadow: none; box-shadow: none; } nav.sidebar, nav.sidebar .container-fluid{ padding: 0 0px 0 0px; } .navbar-inverse .sideNav .open .dropdown-menu>li>a { color: #777; } nav.sidebar{ width: 200px; height: 100%; margin-left: -160px; float: left; margin-bottom: 0px; } nav.sidebar li { width: 100%; } nav.sidebar:hover{ margin-left: 0px; } .forAnimate{ opacity: 0; } } @media (min-width: 1330px) { nav.sidebar{ margin-left: 0px; float: left; } nav.sidebar .forAnimate{ opacity: 1; } } nav.sidebar .sideNav .open .dropdown-menu>li>a:hover, nav.sidebar .sideNav .open .dropdown-menu>li>a:focus { color: #CCC; background-color: transparent; } .sideNav > li:first-child { border-top: 1px #e5e5e5 solid; } nav:hover .forAnimate{ opacity: 1; }

side menu i desired to make as below