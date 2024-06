How to fix the footer to the bottom?

Using Flexbox:

Try wrapping your main content ( #main and #sidebar ) and the footer ( #main-footer ) in a flex container and setting the justify-content property to space-between . This will distribute the available space between the elements and push the footer to the bottom.

CSS

body { /* ... your existing styles */ } .container { /* ... your existing styles */ } /* Create a flex container for main content and footer */ .content-wrapper { display: flex; flex-direction: column; /* Stack elements vertically */ min-height: 100vh; /* Set minimum height to viewport height */ } #main { /* ... your existing styles */ } #sidebar { /* ... your existing styles */ } #main-footer { /* ... your existing styles */ /* Remove margin-top as the flexbox will handle positioning */ margin-top: 0; }

Using CSS Grid:

Similar to flexbox, you can use CSS Grid to achieve the same result.

CSS

body { /* ... your existing styles */ } .container { /* ... your existing styles */ } /* Create a grid container for main content and footer */ .content-wrapper { display: grid; grid-template-rows: 1fr auto; /* Allocate remaining space to footer */ min-height: 100vh; /* Set minimum height to viewport height */ } #main { /* ... your existing styles */ } #sidebar { /* ... your existing styles */ } #main-footer { /* ... your existing styles */ grid-row: 2; /* Place footer in the second grid row */ }

Both methods achieve the same result of placing the footer at the bottom of the page. Flexbox is generally considered simpler for this specific task, but CSS Grid offers more layout flexibility for complex designs.

Choose what suits you best.