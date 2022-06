How to add key property to list mapping

My app displays list of names of users, when a user clicks on a name it should open a new page with users full details. But when the link is clicked it opens the page without

displaying users details.

I know the challenge is adding key property to the Link from react-router-dom but i can

seem to implement it. See the code below

import React, { useState, useEffect } from "react"; import { Link } from "react-router-dom"; const User = () => { const [error, setError] = useState(null); const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false); const [users, setUsers] = useState([]); useEffect(() => { fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users/") .then((res) => res.json()) .then( (data) => { setIsLoaded(true); setUsers(data); }, (error) => { setIsLoaded(true); setError(error); } ); }, []); if (error) { return <div>Error: {error.message}</div>; } else if (!isLoaded) { return <div>Loading...</div>; } else { return ( <ul> {users.map((user) => ( <li key={user.id}> <Link to={`user/${user.id}`}>{user.name}</Link> </li> ))} </ul> ); } };

import React, { useState, useEffect } from "react"; const UserDetail = (props) => { var id = props.match.params.id; const [error, setError] = useState(null); const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false); const [user, setUser] = useState([]); const [userAddress, setUserAddress] = useState([]); const [userCompany, setUserCompany] = useState([]); useEffect(() => { fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users/" + id) .then((res) => res.json()) .then( (data) => { console.log(data); setIsLoaded(true); setUser(data); setUserAddress(data.address); setUserCompany(data.company); }, (error) => { setIsLoaded(true); setError(error); } ); }, []); if (error) { return <div>Error: {error.message}</div>; } if (!isLoaded) { return <div>Loading...</div>; } if (user) { return ( <div> <h1>{user.name}</h1> <div>Email: {user.email}</div> <div>Phone: {user.phone}</div> <div>Website: {user.website}</div> <div>Company: {userCompany.name}</div> <div> Address: {userAddress.street}, {userAddress.suite}, {userAddress.city} , {userAddress.zipcode} </div> </div> ); } }; export default UserDetail;

Kindly look through the code and profer a solution

Thank you