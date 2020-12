I call “-” minus.

I call “=” equal.

For example, in the code below

try { $dbc = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=$dbName;charset=utf8", "root", "*******", $options); } catch(PDOException $e) { throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getcode()); }

I calls “=” “equal” in the above.

I don’t know how to call “->”.

How do you call it?

I can call it “arrow to rightward” but I think it’s very long when I read the code.

How do you call “->”?