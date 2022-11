How can I remove all rows from a table except rows where first TD value is equal to "Revisions Required – CM" using jquery?

//Code that I have tried but it doesnt work: $('#historyOfStatus table td').not(':contains("Revisions Required – CM")').parents("tr").remove();

<div id="historyOfStatus"> <table> <tbody> <tr> <th>Value</th> <th>Date Time</th> <th>By</th> </tr> <tr> <td class="Data1">Draft</td> <td class="Data1">2022-11-14 13:34:31</td> <td class="Data1">Muhammad Akhtar</td> </tr> <tr> <td class="Data1">Revisions Required – CM</td> <td class="Data1">2022-11-14 13:40:18</td> <td class="Data1">a</td> </tr> <tr> <td class="Data2">Under CFF Contracts Manager Review</td> <td class="Data2">2022-11-14 13:41:38</td> <td class="Data2">aa</td> </tr> <tr> <td class="Data1">Under CFF Compliance Review</td> <td class="Data1">2022-11-14 13:41:43</td> <td class="Data1">aaaa</td> </tr> <tr> <td class="Data2">Revisions Required – CM</td> <td class="Data2">2022-11-14 13:41:48</td> <td class="Data2">bb</td> </tr> <tr> <td class="Data2">Revisions Required – CM</td> <td class="Data2">2022-11-14 13:43:10</td> <td class="Data2">cc</td> </tr> </tbody> </table> </div>