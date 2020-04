Help with a flexbox issue where it squishes everything even though i have a max-width container

Hi.

I have a site which requires a sticky footer and a max-width container as well as on one page a 100vh hero. It all worked fine until i added the max-width container. Please can someone help me understand the reason why this isn’t working and a solution.

Thanks.

Working: Sticky Footer code w/ no container

https://jsfiddle.net/qta6cxfe/

Working: Sticky footer and 100vh flex hero image

https://jsfiddle.net/1xumdnLb/

Broken: I add the max-width container

https://jsfiddle.net/n8rzau36/

Any help in finding a solution would be greatly appreciated.

HTML

<div class="jack-wrap"> <main class="flex-shrink-0"> <section class="d-flex flex-column justify-content-between watermark-top-section" id="hero"> <div id="hero-top"> <nav class="navbar navbar-light navbar-expand-md"> <div class="container-fluid"><a class="navbar-brand" href="#"> </a><button data-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-target="#navcol-1"><span class="sr-only">Toggle navigation</span><span class="navbar-toggler-icon"></span></button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1"> <ul class="nav navbar-nav mx-auto"> <li class="nav-item" role="presentation"><a class="nav-link active" href="#">Model S</a></li> <li class="nav-item" role="presentation"><a class="nav-link" href="#">Model X</a></li> <li class="nav-item" role="presentation"><a class="nav-link" href="#">Model 3</a></li> <li class="nav-item" role="presentation"><a class="nav-link" href="#">Roadster </a></li> <li class="nav-item" role="presentation"><a class="nav-link" href="#">Energy </a></li> </ul> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="nav-item" role="presentation"><a class="nav-link active" href="#">Shop </a></li> <li class="nav-item" role="presentation"><a class="nav-link" href="#">Sign In</a></li> </ul> </div> </div> </nav> <h1 class="text-center aos-init aos-animate" data-aos="fade-up" data-aos-duration="700" data-aos-once="true" id="title">Tesla </h1> <h2 class="text-center aos-init aos-animate" data-aos="fade-up" data-aos-duration="700" data-aos-once="true" id="subtitle">Roadster </h2> </div> <div id="hero-bottom"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-8 offset-2"> <p>​The quickest car in the world, with record-setting acceleration, range and performance. </p> </div> </div> <div class="row"> <div class="col aos-init aos-animate" data-aos="fade-up" data-aos-delay="400"> <p class="p-top"><i class="icon ion-speedometer"></i> 1.9s </p> <p class="p-bot">0-60 mph </p> </div> <div class="col with-borders aos-init aos-animate" data-aos="fade-up" data-aos-delay="500"> <p class="p-top">+250mph </p> <p class="p-bot">Top Speed</p> </div> <div class="col aos-init aos-animate" data-aos="fade-up" data-aos-delay="600"> <p class="p-top">620mi </p> <p class="p-bot">Mile Range</p> </div> <div class="col align-self-center aos-init aos-animate" data-aos="fade-up" data-aos-offset="100px" data-aos-delay="700"><button class="btn btn-primary btn-block reserve-button" type="button">Reserve Now</button></div> </div> <div class="row"> <div class="col"><button class="btn btn-link btn-block arrow-button" type="button"><i class="icon ion-ios-arrow-down"></i></button></div> </div> </div> </div> </section> content </main> <footer class="footer pb-3 mt-auto watermark-footer"> <div class="container-fluid"> <div class="row text-center text-sm-left align-items-sm-center"> <div class="col-sm-3"> <p class="text-sm mb-0">im a sticky footer</p> </div> <div class="col-sm-9 text-right"></div> </div> </div> </footer> </div>

CSS

html, body { height: 100%; } body { display: flex !important; flex-direction: column !important; } .watermark-top-section { position: relative; height: 100vh; min-height: 25rem; width: 100%; overflow: hidden; } .jack-wrap { max-width: 1540px; margin: 0 auto; position: relative; -webkit-box-shadow: 0 0 20px 0 rgba(0,0,0,.1); box-shadow: 0 0 20px 0 rgba(0,0,0,.15); height: 100%; }

