const btn = document.querySelector('.btn-responsive') const heade = document.querySelector('.menu-responsive'); function change(){ heade.classList.toggle('toggle'); } btn.addEventListener('click', change); const menu = document.querySelectorAll('li a'); menu.forEach(m => { m.addEventListener('click', change) });

Every time, when i click on link, the script restart, and it doesn’t toggle class. But when in click in ‘btn’ it works good!

Thanks everybody!