Getting Null Value ajax request

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <link rel="shortcut icon" href="#"> <style> button { padding: 10px 15px; font-size: 25px; font-weight: bold; border: none; } </style> </head> <body> <main> <h1>Caylendar.com AJAX</h1> <div id="ouput"></div> <button id="loadnew">Click Me</button> </main> <script type="text/javascript"> var output = document.getElementById('output'); var buttonClick = document.getElementById('loadnew'); buttonClick.addEventListener('click',function(){ loadAjax(); }); function loadAjax(){ var ajax = new XMLHttpRequest(); // ajax.open('GET','https://randomuser.me/api/',true); // ajax.send(''); ajax.onreadystatechange = function(){ // console.log('state changed',ajax.readyState, ajax.status) if(ajax.readyState==4 && ajax.status==200){ var json = JSON.parse(ajax.responseText); var data = json.results[0]; console.log(data); var message = data.name.first+''+data.name.last; console.log(message); output.innerHTML = message; } } ajax.open('GET','https://randomuser.me/api/',true); ajax.send(); } /*ajax.onprogress = function(){ console.log('progress',ajax.readyState, ajax.status) } ajax.onload = function(){ console.log('DONE',ajax.readyState, ajax.status) } console.log(ajax); */ </script> </body> </html>

I am getting a warning:

(index):41 Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null at XMLHttpRequest.ajax.onreadystatechange ((index):41)

output.innerHTML = message;

That means message object is not getting value but NULL or NAN.

where am I going wrong?