Get PHP form to deliver a subject instead of email as subject

Hi everyone,

Frankly, I don’t know PHP. This came with my template but it’s delivery the email as the subject of the mail. How do I make the subject something like “New message from contact form” or the subject variable if subject is in the HTML contact form.

<?php $mailTo = 'myemail@myemail.com'; /** * Set the message that will be shown on success */ $successMsg = 'Thank you, mail sent successfully!'; /** * Set the message that will be shown if not all fields are filled */ $fillMsg = 'Please fill all fields!'; /** * Set the message that will be shown on error */ $errorMsg = 'Hm.. seems there is a problem, sorry!'; ?> <?php if( !isset($_POST['name']) || !isset($_POST['email']) || empty($_POST['name']) || empty($_POST['email']) ) { if( empty($_POST['name']) && empty($_POST['email']) ) { $json_arr = array( "type" => "error", "msg" => $fillMsg ); echo json_encode( $json_arr ); } else { $fields = ""; if( !isset( $_POST['name'] ) || empty( $_POST['name'] ) ) { $fields .= "Name"; } if( !isset( $_POST['email'] ) || empty( $_POST['email'] ) ) { if( $fields == "" ) { $fields .= "Email"; } else { $fields .= ", Email"; } } $json_arr = array( "type" => "error", "msg" => "Please fill ".$fields." fields!" ); echo json_encode( $json_arr ); } } else { // Validate e-mail if (!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false) { $msg = "Name: ".$_POST['name']."\r

"; $msg .= "Email: ".$_POST['email']."\r

"; if( isset( $_POST['message'] ) && $_POST['message'] != '' ) { $msg .= "Message: ".$_POST['message']."\r

"; } $success = @mail($mailTo, $_POST['email'], $msg, 'From: ' . $_POST['name'] . '<' . $_POST['email'] . '>'); if ($success) { $json_arr = array( "type" => "success", "msg" => $successMsg ); echo json_encode( $json_arr ); } else { $json_arr = array( "type" => "error", "msg" => $errorMsg ); echo json_encode( $json_arr ); } } else { $json_arr = array( "type" => "error", "msg" => "Please enter valid email address!" ); echo json_encode( $json_arr ); } }