Frame-Border for image in Bootstrap-Carousel

Hi

I just want to have a 2px border around the image in this Carousel, like a Frame-Border for a picture. The image should slide behind that Frame-Border.

Maybe it sounds simple, but i didn’t find a way for making it really work.

Thanks for helping.

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <meta name="description" content="" /> <meta name="author" content="M.C." /> <title>Carousel Test</title> <!-- Bootstrap core CSS --> <link rel="stylesheet" href="bootstrap 4.2.1.css"> <style> /* GLOBAL STYLES*/ /*-------------------------------------------------- */ body { padding-top: 3rem; padding-bottom: 3rem; color: #5a5a5a; } .portfolio-item { padding: 0; margin-bottom: 0; max-width: 950px } .title { width:100%; height: 6rem; padding-left: 0px; padding-right: 0px; margin-left: -15px; margin-right: -15px; border-bottom: 2px solid grey } .loading { z-index: -1; opacity: 0; animation: fadeIn .25s linear .5s 1 forwards; -webkit-animation: fadeIn .25s linear .5s 1 forwards; -moz-animation: fadeIn .25s linear .5s 1 forwards; -o-animation: fadeIn .25s linear .5s 1 forwards; -ms-animation: fadeIn .25s linear .5s 1 forwards } @keyframes fadeIn { 0% { opacity: 0 } 100% { opacity: 1; z-index: 1 } } @-moz-keyframes fadeIn { 0% { opacity: 0 } 100% { opacity: 1; z-index: 1 } } @-webkit-keyframes fadeIn { 0% { opacity: 0 } 100% { opacity: 1; z-index: 1 } } @-o-keyframes fadeIn { 0% { opacity: 0 } 100% { opacity: 1; z-index: 1 } } @-ms-keyframes fadeIn { 0% { opacity: 0 } 100% { opacity: 1; z-index: 1 } } @media (min-width:576px) and (max-width:767.98px) { .title { width:100%; height: 8rem; padding-left: 0px; padding-right: 0px; margin-left: -15px; margin-right: -15px; border-bottom: 2px solid grey } } @media (min-width: 768px) { .title { width:100%; height: 10rem; padding-left: 0px; padding-right: 0px; margin-left: -15px; margin-right: -15px; border-bottom: 2px solid grey } } /* CAROUSEL STYLES*/ /*-------------------------------------------------- */ .carousel { margin-bottom: 0; } .carousel-caption { bottom: 0; left: 0; z-index: 1; background-color: transparent; text-align: center; padding-left: 15px; padding-right: 15px; /*border: 2px solid red; */ margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: black; margin-top: 15px; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; border-top: 2px solid grey; position: relative } .carousel-caption h5 { font-size: 14px; font-weight: bold; } .carousel-caption p { font-size: 14px; } .carousel-inner img { width: 100%; height: 100% } .carousel-item img { border-top: 2px solid grey; border-bottom: 2px solid grey; } .carousel-control-next, .carousel-control-prev { position: absolute; top: 0; bottom: 0; z-index: 1; /*display: -ms-flexbox; display: flex; -ms-flex-align: center; align-items: center; -ms-flex-pack: center; justify-content: center; */ width: 15%; color: #fff; text-align: center; opacity: 1; transition: opacity .15s ease; /*background-color: rgba(0,255,255,0.5)*/ } .carousel-control-next-icon { display: inline-block; width: 40px; height: 40px; opacity: 1; right: 0; background: no-repeat 50%/100% 100%; position: absolute; } .carousel-control-prev-icon { display: inline-block; width: 40px; height: 40px; opacity: 1; left: 0; background: no-repeat 50%/100% 100%; position: absolute; } .carousel-control-prev-icon { background-image: url("F-left.png") !important; } .carousel-control-next-icon { background-image: url("F-right.png") !important; } @media (min-width:576px) and (max-width:767.98px) { .carousel-caption h5 { font-size: 16px; font-weight: bold; } .carousel-caption p { font-size: 16px; } } @media (min-width:768px) { .carousel-caption h5 { font-size: 18px; font-weight: bold; } .carousel-caption p { font-size: 18px; } } /*===================================================*/ </style> </head> <body class="bg-dark loading"> <main role="main"> <div class="container bg-light" style="border:2px solid grey"> <div class="row"> <div class="col"> <div class="container title mx-auto mb-5 text-center pt-5"> <h1>Carousel Test</h1> </div> <div class="container mb-5"> <div class="row"> <div class="col-sm-12 mx-auto portfolio-item"> <!--myCarousel --> <!--=======================================================================================--> <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-interval="false"> <ol class="carousel-indicators" style="display: none"> <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li> <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li> </ol> <div class="carousel-inner"> <div class="carousel-item active"> <img src="CWA.jpg" class="d-block w-100" alt="pic1" /> <div class="container" style="background-color: "> <div class="carousel-caption"> <h5>PIC SLIDE #1</h5> <p>Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p> </div> <!--caption --> </div> <!--container --> </div> <!--item --> <div class="carousel-item"> <img src="CW1.jpg" class="d-block w-100" alt="pic2" /> <div class="container" style="background-color: "> <div class="carousel-caption"> <h5>PIC SLIDE #2</h5> <p>Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p> </div> <!--caption --> </div> <!--container --> </div> <!--item --> <div class="carousel-item"> <img src="CW3.jpg" class="d-block w-100" alt="pic3" /> <div class="container" style="background-color: "> <div class="carousel-caption"> <h5>PIC SLIDE #3</h5> <p>Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p> </div> <!--caption --> </div> <!--container --> </div> <!--item --> <div class="carousel-item"> <img src="CW6.jpg" class="d-block w-100" alt="pic4" /> <div class="container" style="background-color: "> <div class="carousel-caption"> <h5>PIC SLIDE #4</h5> <p>Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p> </div> <!--caption --> </div> <!--container --> </div> <!--item --> <div class="control-left"> <a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev"> <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> </div> <div class="control-right"> <a class="carousel-control-next" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next"> <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </div> </div> <!--inner --> </div> <!--myCarousel --> <!--=======================================================================================--> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </main> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script> <script>window.jQuery || document.write('<script src="../assets/js/vendor/jquery.slim.min.js"><\/script>')</script> <script src="../assets/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { $("#myCarousel").carousel({ swipe: 30, pause: true, interval: false }); }); </script> <script type="text/javascript"> var $iconleft = $("#myCarousel.carousel.slide div.carousel-inner div.control-left a.carousel-control-prev span.carousel-control-prev-icon"); //iconleft.css({"border":"2px solid yellow"}); var $iconright = $("#myCarousel.carousel.slide div.carousel-inner div.control-right a.carousel-control-next span.carousel-control-next-icon"); $(document).ready(function () { var imgbox = $("#myCarousel div.carousel-item img").height(); var iconpos = imgbox/2-20; $iconleft.css({"top": ""+iconpos+"px"}); $iconright.css({"top": ""+iconpos+"px"}); console.dir(imgbox); console.dir(iconpos); }); $(window).resize(function () { var imgbox = $("#myCarousel div.carousel-item img").height(); var iconpos = imgbox/2-20; $iconleft.css({"top": ""+iconpos+"px"}); $iconright.css({"top": ""+iconpos+"px"}); console.dir(imgbox); console.dir(iconpos); }); </script> </html>