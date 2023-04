Fix 'Cannot read properties of undefined (reading 'observable')'

I have installed a package from this site: https://www.npmjs.com/package/vue-beautiful-chat?activeTab=readme

and I want to incorporate it in my existing Vue3 project, but when I added this line:

import Chat from 'vue-beautiful-chat' Vue.use(Chat)

to my main.js, I get this error:

Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'observable') at Module.fb15 (vue-beautiful-chat.umd.min.js?124d:35:1) at t (vue-beautiful-chat.umd.min.js?124d:1:1) at 00ee (vue-beautiful-chat.umd.min.js?124d:1:1) at eval (vue-beautiful-chat.umd.min.js?124d:1:1) at eval (vue-beautiful-chat.umd.min.js?124d:1:1) at eval (vue-beautiful-chat.umd.min.js?124d:1:1) at ./node_modules/vue-beautiful-chat/dist/vue-beautiful-chat.umd.min.js (chunk-vendors.js:182:1) at __webpack_require__ (app.js:583:33) at fn (app.js:816:21) at eval (main.js:5:76)

How can I fix this?