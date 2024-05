Fine tuning a films database

I have a working php/mysql database to show/search my films collection.

When I call for a php page with all the films of an actor I see, as actor, only that actor, and not the other ones.

I’d like to see also the others, as is in the main film page.

This is the code:

the main page

<?php $sql = "SELECT f.mov_id , f.titolo , f.titolo_italiano , f.imagelink , f.regia , f.regia_nome , f.data , f.contenuti , f.genere , f.keywords , c.act_id , c.role , c.mov_reg_id , e.id AS 'act_id' , e.evento AS 'cognome' , e.`evento.spec` AS 'nome' , e.data AS 'act_data' , e.data_fine AS 'act_data_morte' , e.imagelink AS 'act_imagelink' FROM `films__olon` f LEFT JOIN `films__cast` c ON c.mov_id = f.mov_id LEFT JOIN `eventi` e ON e.id = c.act_id LEFT JOIN `films__registi` r ON r.id = c.mov_reg_id WHERE f.genere LIKE '%$genere%' ORDER by f.data"; $data=array(); $query = $pdo->prepare($sql); $query->execute(); while($row = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){ $data[$row['mov_id']]['movie']['mov_id'] = $row['mov_id']; $data[$row['mov_id']]['movie']['titolo'] = $row['titolo']; $data[$row['mov_id']]['movie']['titolo_italiano'] = $row['titolo_italiano']; $data[$row['mov_id']]['movie']['imagelink'] = $row['imagelink']; $data[$row['mov_id']]['movie']['regia'] = $row['regia']; $data[$row['mov_id']]['movie']['regia_nome'] = $row['regia_nome']; $data[$row['mov_id']]['movie']['reg_id'] = $row['mov_reg_id']; $data[$row['mov_id']]['movie']['data'] = $row['data']; $data[$row['mov_id']]['movie']['contenuti'] = $row['contenuti']; $data[$row['mov_id']]['movie']['keywords'] = $row['keywords']; $data[$row['mov_id']]['genere'][$row['genere']] = $row['genere']; if(!empty($row['act_id'])): $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['act_id'] = $row['act_id']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['role'] = $row['role']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['cognome'] = $row['cognome']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['nome'] = $row['nome']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['data'] = $row['act_data']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['data_fine'] = $row['act_data_morte']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['imagelink'] = $row['act_imagelink']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['mov_reg_id'] = $row['mov_reg_id']; endif; } ?> <?php if(!empty($data)): foreach($data as $mov_id => $arr): // People details if(!empty($_GET['people']) && array_key_exists($_GET['people'],$data[$mov_id]['cast'])): echo '<h2>'.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['nome'].' '.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['cognome'].'<br />'."\r"; if(!empty($data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['imagelink'])): echo '<img src="'.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['imagelink'].'" height="200px" class="fr">'."\r"; endif; echo '</h2><blockquote style="width:50%;">'.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['data'].'<br /><a href="film.new.php">Close</a></blockquote>'."\r"; endif; //Basic display echo '<h2><span class="tooltip"><span class="tooltiptext">'.$data[$mov_id]['movie']['titolo_italiano'].' - '.$data[$mov_id]['movie']['mov_id'].'</span>'.$data[$mov_id]['movie']['titolo'].'</span>'."\r"; if(!empty($data[$mov_id]['movie']['imagelink'])): echo '<img src="'.$data[$mov_id]['movie']['imagelink'].'" height="200px" class="fr" alt="'.$data[$mov_id]['movie']['titolo'].'" />'."\r"; endif; echo '</h2> <p>data: <b>'.$data[$mov_id]['movie']['data'].'</b> - regista: '.$data[$mov_id]['movie']['regia_nome'].' <span class="tooltip"><span class="tooltiptext">'.$data[$mov_id]['movie']['reg_id'].'</span> <a href="hashtag-registi.php?tag='.$data[$mov_id]['movie']['regia'].'&mode=regia">'.$data[$mov_id]['movie']['regia'].'</a></span></p> <blockquote><p>'.$data[$mov_id]['movie']['contenuti'].'</p></blockquote>'."

"; //attori if(!empty($data[$mov_id]['cast'])): echo '<p class="cast"><b>attori</b>: '; foreach($data[$mov_id]['cast'] as $actor_id => $cast): echo '<span class="tooltip"> <span class="tooltiptext"><img src="' .$cast['imagelink'].'" alt="'.$cast['cognome'].'" /> (' .$cast['data'].' / ' .$cast['data_fine'].')</span> <a href="hashtag-actors.php?tag='.$cast['act_id'].'&mode=act">'.$cast['nome'].' '.$cast['cognome']. '</a></span> <span class="as">(as ' .$cast['role']. ')</span> '; endforeach; echo '</p>'."

"; endif; //keywords $keywords = $data[$mov_id]['movie']['keywords']; if(!empty($data[$mov_id]['movie']['keywords'])): echo " <p class=\"keywords\"><b>temi</b>:"; foreach (explode(',', $keywords) as $key): echo "<span><a href=\"hashtag-keywords.php?tag=$key&mode=libere\">{$key}</a></span>"; endforeach; echo "</p>"; endif; endforeach; endif; ?>

for hashtags

<?php //hashtag.php if(isset($_GET["tag"])) { $_GET['tag'] = (!empty($_GET['tag']) ? preg_replace('/(?<!\S)#([0-9a-zA-Z]+)/', '', $_GET['tag']) : ''); $tag = preg_replace('/(?<!\S)#([0-9a-zA-Z]+)/', '', $_GET['tag']); $sql = "SELECT CONCAT(se.evento,' ',se.`evento.spec`) as '$keyspec' , f.mov_id , f.titolo , f.titolo_italiano , f.imagelink , f.regia , f.regia_nome , f.data , f.contenuti , f.genere , f.keywords , c.act_id , c.role , e.id AS 'act_id' , e.evento AS 'cognome' , e.`evento.spec` AS 'nome' , e.data AS 'act_data' , e.data_fine AS 'act_data_morte' , e.imagelink AS 'act_imagelink' FROM `films__cast` sc LEFT JOIN `eventi` se ON se.id = sc.act_id LEFT JOIN `films__cast` c ON c.mov_id = sc.mov_id LEFT JOIN `eventi` e ON e.id = c.act_id LEFT JOIN `films__olon` f ON f.mov_id = c.mov_id WHERE $specifico LIKE '%".$tag."%' ORDER by f.data"; $data=array(); $query = $pdo->prepare($sql); $query->execute(); while($row = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){ $data[$row['mov_id']]['movie']['mov_id'] = $row['mov_id']; $data[$row['mov_id']]['movie']['titolo'] = $row['titolo']; $data[$row['mov_id']]['movie']['titolo_italiano'] = $row['titolo_italiano']; $data[$row['mov_id']]['movie']['imagelink'] = $row['imagelink']; $data[$row['mov_id']]['movie']['regia'] = $row['regia']; $data[$row['mov_id']]['movie']['regia_nome'] = $row['regia_nome']; $data[$row['mov_id']]['movie']['data'] = $row['data']; $data[$row['mov_id']]['movie']['contenuti'] = $row['contenuti']; $data[$row['mov_id']]['movie']['keywords'] = $row['keywords']; $data[$row['mov_id']]['genere'][$row['genere']] = $row['genere']; $actor = "$row[nome] $row[cognome]"; $libere = $row['keywords']; $regia = "$row[regia_nome] $row[regia]"; if(!empty($row['act_id'])): $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['act_id'] = $row['act_id']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['role'] = $row['role']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['cognome'] = $row['cognome']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['nome'] = $row['nome']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['data'] = $row['act_data']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['data_fine'] = $row['act_data_morte']; $data[$row['mov_id']]['cast'][$row['act_id']]['imagelink'] = $row['act_imagelink']; endif; } $mode = (!empty($_GET['mode']) ? $_GET['mode'] : ''); switch ($mode) { case "act": $title = $actor; break; case "libere": //$title = $libere; $title = $tag; break; case "regia": $title = $regia; break; default: //$title = $regia; $title = "Mode not defined"; //$title = $tag; } include "$root/intell/header-intell.inc"; ?> <?php if(!empty($data)): foreach($data as $mov_id => $arr): // People details if(!empty($_GET['people']) && array_key_exists($_GET['people'],$data[$mov_id]['cast'])): echo '<h2>'.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['nome'].' '.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['cognome'].'<br />'."\r"; if(!empty($data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['imagelink'])): echo '<img src="'.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['imagelink'].'" height="200px" class="fr">'."\r"; endif; echo '</h2><blockquote style="width:50%;">'.$data[$mov_id]['cast'][$_GET['people']]['data'].'<br /><a href="film.new.php">Close</a></blockquote>'."\r"; endif; //Basic display echo '<h2>'.$data[$mov_id]['movie']['titolo'].'<br />'."\r"; if(!empty($data[$mov_id]['movie']['imagelink'])): echo '<img src="'.$data[$mov_id]['movie']['imagelink'].'" height="200px" class="fr" alt="'.$data[$mov_id]['movie']['titolo'].'" />'."\r"; endif; echo '</h2> <p>data: <b>'.$data[$mov_id]['movie']['data'].'</b> - regista: '.$data[$mov_id]['movie']['regia_nome'].' <a href="hashtag-registi.php?tag='.$data[$mov_id]['movie']['regia'].'&mode=regia">'.$data[$mov_id]['movie']['regia'].'</a></p> <blockquote><p>'.$data[$mov_id]['movie']['contenuti'].'</p></blockquote>'."

"; //attori if(!empty($data[$mov_id]['cast'])): echo '<p class="cast"><b>attori</b>: '; foreach($data[$mov_id]['cast'] as $actor_id => $cast): echo '<span class="tooltip"> <span class="tooltiptext"><img src="' .$cast['imagelink'].'" alt="'.$cast['cognome'].'" /> (' .$cast['data'].' / ' .$cast['data_fine'].')</span> <a href="hashtag-actors.php?tag='.$cast['act_id'].'&mode=act">'.$cast['nome'].' '.$cast['cognome']. '</a></span> <span class="as">(as ' .$cast['role']. ')</span> '; endforeach; echo '</p>'."

"; endif; //keywords $keywords = $data[$mov_id]['movie']['keywords']; if(!empty($data[$mov_id]['movie']['keywords'])): echo " <p class=\"keywords\"><b>temi</b>:"; foreach (explode(',', $keywords) as $key): echo "<span><a href=\"hashtag-keywords.php?tag=$key&mode=libere\">{$key}</a></span>"; endforeach; echo "</p>"; endif; endforeach; endif; } ?>

When I click on a keyword or a director (“regia”) I see all the actors of a film. But when I click an actor aI see a list of the films with only that actor.

I add an html output:

<h2>Star Wars.4 A new hope<br /> <img src="my-image.jpg" height="200px" class="fr" alt="Star Wars.4 A new hope" /> </h2> <p>data: <b>1977</b> - regista: George <a href="hashtag-registi.php?tag=Lucas&mode=regia">Lucas</a></p> <blockquote><p>[...]</p></blockquote> <p class="cast"><b>attori</b>: <span class="tooltip"> <span class="tooltiptext"><img src="http://localhost/img/ritratti/Hamill, Mark.jpg" alt="Hamill" /> (1951 / )</span> <a href="hashtag-actors.php?tag=1377&mode=act">Mark Hamill</a></span> <span class="as">(as Luke Skywalker)</span> </p> <p class="keywords"><b>temi</b>:<span><a href="hashtag-keywords.php?tag=lotta bene/male&mode=libere">lotta bene/male</a></span><span><a href="hashtag-keywords.php?tag=star wars&mode=libere">star wars</a></span></p>

the same film, in the main page

(I add only the most important selection: the actors)

<p class="cast"><b>attori</b>: <span class="tooltip"> <span class="tooltiptext"><img src="http://localhost/img/ritratti/Hamill, Mark.jpg" alt="Hamill" /> (1951 / )</span> <a href="hashtag-actors.php?tag=1377&mode=act">Mark Hamill</a></span> <span class="as">(as Luke Skywalker)</span> <span class="tooltip"> <span class="tooltiptext"><img src="http://localhost/img/ritratti/Ford, Harrison.jpg" alt="Ford" /> (1942 / )</span> <a href="hashtag-actors.php?tag=1344&mode=act">Harrison Ford</a></span> <span class="as">(as Ian Solo)</span> </p>

Thank you!