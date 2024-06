Hi,

ffmpeg video cover collage making

sample code



ffmpeg \ -i /root/1.jpg \ -i /root/2.jpg \ -i /root/3.jpg \ -i /root/4.jpg \ -i /root/5.jpg \ -i /root/6.jpg \ -i /root/7.jpg \ -i /root/8.jpg \ -i /root/9.jpg \ -i /root/10.jpg \ -i /root/11.jpg \ -i /root/12.jpg \ -i /root/13.jpg \ -i /root/14.jpg \ -i /root/15.jpg \ -i /root/16.jpg \ -filter_complex "[0:v][1:v][2:v][3:v][4:v][5:v][6:v][7:v][8:v][9:v][10:v][11:v][12:v][13:v][14:v][15:v] \ xstack=inputs=16:layout=0_0|w0_0|w0+w1_0|w0+w1+w2_0|0_h0|w4_h0|w4+w5_h0|w4+w5+w6_h0|0_h0+h4|w8_h0+h4|w8+w9_h0+h4|w8+w9+w10_h0+h4|0_h0+h4+h8|w12_h0+h4+h8|w12+w13_h0+h4+h8|w12+w13+w14_h0+h4+h8" hepsi.jpg

I want to make a different collage similar to the image below.



I would be glad if friends who have knowledge on the subject could help me.

Thank you